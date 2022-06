Intercity notturno – Papiro/Ficara (M5S): Trenitalia torna ad investire anche in Sicilia

E’ di questi giorni il bando di gara pubblicato da Trenitialia, per la fornitura di nuovi treni notte, un accordo per 370 nuove carrozze, con un minimo di 70, che rientrano nello stanziamento previsto dal PNRR per rinnovare il materiale rotabile del servizio ferroviario intercity nel Mezzogiorno.

A darne notizia è la Deputata Messinese Antonella Papiro e il Vicepresidente di Commissione trasporti Paolo Ficara, che esprimono soddisfazione. – “Un risultato importante soprattutto per la linea Messina Palermo e Messina Siracusa, frutto del nostro interesse e del lavoro costante svolto dalla sottoscritta insieme al sottosegretario delle infrastrutture Giancarlo Cancelleri.

Un ulteriore passo avanti nel percorso che come M5S abbiamo avviato in questi anni per migliorare il servizio ferroviario a media/lunga percorrenza e colmare il divario esistente tra il Nord ed il Sud del Paese.

Dopo una lunga crisi durata un decennio, il servizio intercity giorno/notte sta conoscendo una nuova stagione, venendo rivalutato da pendolari e turisti nei collegamenti regionali ed extraregionali. Da parte nostra continueremo a vigilare perché gli investimenti arrivino a compimento entro il 2026 come previsto dal Pnrr”, concludono i Deputati.