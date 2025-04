Intensificati i controlli contro l’abusivismo, sanzionati ambulanti

Nuovo intervento della task force della Polizia di Stato contro l’abusivismo commerciale a Catania, con un focus particolare nel quartiere San Giovanni Galermo. L’operazione, svolta nei giorni scorsi, ha coinvolto numerosi agenti del Reparto Prevenzione Crimine, della Polizia Stradale, del Corpo Forestale della Regione Siciliana, nonché i settori “Annona” e “Viabilità” della Polizia Locale. L’attività mirava a verificare la regolarità delle autorizzazioni per la vendita di alimenti da parte dei venditori ambulanti.

Durante il controllo, due ambulanti sono stati sanzionati: uno per la vendita di frutta e verdura e l’altro per prodotti ittici. Entrambi erano privi delle necessarie autorizzazioni e occupavano abusivamente il suolo pubblico. Inoltre, il Corpo Forestale ha rilevato la mancanza della documentazione per la tracciabilità dei prodotti, con il conseguente sequestro di 20 chili di pesce, distrutti sul posto, e 272 chili di frutta e verdura, che sono stati successivamente donati in beneficenza.

Sono stati effettuati anche controlli su un pescivendolo e un panificio in via Galermo. Il pescivendolo è stato sanzionato per irregolarità relative alla tracciabilità e per la violazione delle prescrizioni della licenza, con il sequestro di 11 chili di pesce. Il panificio, invece, è stato trovato in possesso di prodotti scaduti, venduti nonostante il rischio per la salute dei consumatori. In totale, sono stati sequestrati 400 chili di alimenti, distrutti per non essere idonei al consumo.

Parallelamente, i controlli sul territorio hanno portato all’identificazione di 110 persone e al controllo di 50 veicoli, con sanzioni a 15 utenti della strada per violazioni varie.

