Integrazione ospedale-territorio al centro del congresso SISMED

Dal 12 al 14 dicembre 2025 Catania ospiterà il XIV Congresso Nazionale della SISMED – Società Italiana Scienze Mediche, in programma allo Sheraton Hotel. L’iniziativa riunirà professionisti della sanità provenienti da tutta Italia per un confronto sui principali temi legati all’organizzazione dell’assistenza, alla gestione della cronicità e all’impiego delle nuove tecnologie in ambito clinico. Il comitato scientifico-organizzativo è composto da Giovanni Fazio, Giuseppe Di Stefano, Gabriele Catena e Giancarlo Parisi.

Elemento distintivo della SISMED è la struttura multidisciplinare della Società, caratterizzata da una presenza bilanciata di medici di medicina generale e specialisti. Questo assetto consente un dialogo costante tra ospedale e territorio, favorendo modelli di presa in carico integrata dei pazienti cronici e complessi. Come sottolineato dagli organizzatori, «la collaborazione tra i diversi livelli assistenziali rappresenta una condizione essenziale per garantire continuità e appropriatezza delle cure».

Il programma scientifico prevede approfondimenti su temi di attualità, tra cui l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei percorsi chirurgici, le strategie di prevenzione e le vaccinazioni in gravidanza, oltre allo sviluppo della farmacia dei servizi come presidio della sanità di prossimità. Una specifica sezione sarà dedicata all’ecografia bedside, strumento sempre più diffuso per supportare la diagnostica rapida in ambito ambulatoriale e territoriale.

Le sessioni congressuali affronteranno inoltre le principali patologie croniche a maggiore impatto epidemiologico, come diabete, obesità, scompenso cardiaco, ipertensione e malattia renale cronica. Il confronto tra specialisti e medici del territorio sarà favorito da format interattivi, finalizzati alla definizione di percorsi terapeutici condivisi. Nel corso del congresso è prevista anche l’assemblea elettiva per il rinnovo degli organi direttivi della SISMED.

👁 Articolo letto 307 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.