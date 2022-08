Installazione “stalli rosa” a Gioiosa Marea

L’amministrazione propone:

Di prevedere l’istituzione di “stalli rosa”, contrassegnati da apposita segnaletica, per agevolare la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o dei genitori con un bambino di età non superiore ai due anni, muniti di contrassegno speciale, nelle seguenti strade e piazze del territorio comunale:

via Mazzini, via Umberto I, via C. Alberto e via Anna Rita Sidoti.

Di stabilire la durata massima di 1 h per la sosta negli stalli rosa, nella fascia oraria 08.00-21.00, sia nei giorni feriali che nei giorni festivi, con l’onere da parte degli utenti di esporre in modo ben visibile, sul parabrezza della vettura, l’apposito contrassegno, nonché di indicare in modo ben visibile l’orario di inizio sosta, anche tramite disco orario.

Di demandare al Comando della Polizia Municipale il rilascio delle autorizzazioni alla fruizione degli stalli rosa, previa presentazione di apposita istanza documentata da parte dei soggetti interessati.

Il suddetto contrassegno venga rilasciato gratuitamente;