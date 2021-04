Installazione postamat negli uffici di Piraino

Il 31 marzo scorso, il Sindaco di Piraino, Maurizio Ruggeri, ha inviato a posteitaliane una dura nota avente ad oggetto l’installazione di almeno un postamat negli uffici di Piraino.

Infatti, nonostante le note ed i solleciti inviati rispettivamente nel 2019 e nel 2020, ad oggi ancora non è stata ricevuta, sebbene promessa, alcuna rassicurazione da parte di posteitaliane sull’installazione di uno sportello automatico ATM.

Nella nota il Sindaco ha rimarcato che la presenza di almeno uno sportello postamat nel territorio di Piraino è fondamentale per soddisfare le legittime esigenze dei pirainesi e dei tanti turisti che ogni estate scelgono Piraino quale località per trascorrere le proprie vacanze.

Il Sindaco, presente anche all’edizione 2019 dei “Sindaci d’Italia” durante la quale posteitaliane ha presentato un progetto rivolto ai comuni italiani con meno di 5000 abitanti impegnandosi a garantire nuovi servizi per le loro comunità , ha inoltre richiesto di assicurare la continuità di personale nell’ufficio postale di Piraino (centro storico) per garantire il regolare svolgimento dei servizi ai cittadini, e di valutare di estendere nuovamente l’apertura dell’ufficio postale 6 giorni alla settimana e non più solamente 3 giorni come avviene attualmente.