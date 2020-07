Mozione: Installazione dissuasori di velocità a Mongiove e realizzazione area ciclabile sicura.

“Nel prossimo consiglio comunale – afferma il consigliere Tripoli – riteniamo doveroso incentivare l’amministrazione con la presentazione di un apposita mozione circa immediate soluzioni che possano rendere più vivibile e in sicurezza la ridente località balneare di Mongiove, intendiamo confrontarci seriamente con l’amministrazione e proponiamo sin d’ora un tavolo di concertazione con i residenti e gli operatori turistici del luogo”.

I sottoscritti consiglieri comunali Filippo Tripoli, Cimino Natalia, Impalà Federico, e Gregorio Mariella, nell’espletamento del loro mandato premesso che la ridente località balneare di Mongiove, come ogni anno ha un incremento demografico importante dovuto al trasferimento degli stessi pattesi ed anche ai molti turisti che la preferiscono per la particolare peculiarità della tranquillità , che il particolare tessuto urbano, fatto di tipiche viuzze che si innestano nelle due vie principali , necessita a nostro avviso di una più sicura segnaletica stradale atta a disincentivare l’alta velocità di quanti incoscentemente percorrono, soprattutto nelle ore notturne, le arterie stradali principali (prov. 118, via Grotte), che il comune, può e deve assumersi l’onere della sicurezza, anche nelle strade di competenza (ex provincia regionale), attivandosi tempestivamente inoltre per la manutenzione e la pulizia delle stesse, che la carenza di personale della polizia municipale dovrebbe rappresentare un motivo in più, affinché l’amministrazione comunale intraprenda con ogni mezzo azioni atte a mantenere più sicure località come Mongiove, che da sempre rappresentano oasi di tranquillità per le famiglie.

Considerato che da interlocuzioni con l’assessorato competente, si è appreso dell’imminente avvio dell’isola pedonale e che la stessa rappresenta una maggiore sicurezza per la gente che trascorre le loro serata sul lungo mare di Mongiove,nonostante ciò non si può desistere dalla necessità di quanto espresso in premessa.

Pertanto si impegna la S. V. ognuno per le rispettive competenze a:

installare ogni forma di dissuasori di velocità e/o apposita video sorveglianza, sulle arterie stradali principali di Mongiove, con particolare attenzione alla prov. 118 nella parte interna che attraversa la frazione e sulla via Grotte,

intensificare l’illuminazione pubblica con particolare riferimento alla via Grotte, manutenzionare il marciapiedi esistente presente sulla stessa che in alcuni tratti rappresenta elevato pericolo per i pedoni,

creare con apposita segnaletica orizzontale e verticale , un percorso ciclabile che unisca la piazzetta di Grotte tramite l’omonima via, con la via Pasubio, la via Messina e l’incrocio con la provinciale 118, affinché la ridente e tranquilla località possa essere vissuta con maggiore tranquillità dai residenti e dai turisti e da quanti decidano di fare una passeggiata in bicicletta.

I consiglieri comunali

Filippo Tripoli, Cimino Natalia, Impalà Federico, e Gregorio Mariella

Destinatari: sindaco della città di Patti, assessore alla viabilità , presidente del Consiglio Comunale, Comando di Polizia Municipale, segretario generale