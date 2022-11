InsiemeInAzione: “Basta con i Bonus che creano burocrazie e vengono acquisiti da chi delinque e da chi non ne ha diritto”

Sospendere l’IVA sui beni e servizi essenziali

Visto che siamo in EMERGENZA dal 2020 che senso ha far pagare ai cittadini l’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO sui beni e servizi essenziali visto che il cittadino che acquista NON HA ALCUN VALORE AGGIUNTO da tali acquisti?

Confidiamo che il Governo di avvisare la UE che stante l’EMERGENZA SOCIO ECONOMICA DEVONO SUBITO DI SOSPENDERE L’IVA sui beni e servizi essenziali per i cittadini quali i beni di primo consumo, i carburanti, i telefoni, acqua, luce, gas, occupazione di suolo pubblico per lavori, sui farmaci e su tutto quello che riguarda la salute (incredibilmente si pagano anche bolli e tasse sulle ricette dei medici e sulle fatture come se anche queste fossero per il cittadino un VALORE AGGIUNTO, un arricchimento).

BASTA CON I BONUS che creano farraginose norme e aumento della burocrazia e che vengono acquisiti da chi delinque e da chi non ne ha diritto certo che non verrà scoperto e, se sarà scoperto, comporterà altri costi per la collettività in seguito ai processi che andranno a rallentare la già critica situazione della macchina della Giustizia.