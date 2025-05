📹 “Un sabato fuori dal Comune”, il Sindaco incontra i cittadini

Il sindaco di Riposto, Davide Vasta, ha dato il via a un nuovo ciclo di incontri itineranti denominato “Un sabato fuori dal Comune – Il sindaco incontra i quartieri”, partito dal quartiere Carruba. L’iniziativa, concepita per favorire un contatto diretto con i cittadini, mira a raccogliere esigenze, segnalazioni e suggerimenti provenienti dalle diverse aree del comune. Il sindaco ha dedicato tempo all’ascolto delle problematiche locali, realizzando anche sopralluoghi in vari punti della città , come quello in piazza Stazione, dove è in corso un intervento di riqualificazione nell’ambito del progetto sovracomunale “Percorso del miele e del vino”, finanziato con fondi Pnrr.

Durante il primo incontro, Vasta ha sottolineato la soddisfazione per il dialogo instaurato con la comunità . “Questo primo appuntamento mi ha dato l’opportunità di raccogliere segnalazioni che non emergono attraverso i canali ufficiali”, ha affermato. Il sindaco ha anche ricevuto apprezzamenti da parte dei cittadini, che hanno riconosciuto l’impegno dell’amministrazione. L’incontro ha avuto un’importante dimensione anche a livello umano, grazie alle parole di incoraggiamento ricevute dai partecipanti.

L’iniziativa proseguirà nei prossimi sabati, toccando tutte le frazioni della città . Il prossimo incontro avverrà sabato 24 maggio alle ore 16, nel quartiere Scariceddu. L’obiettivo del progetto è consolidare il legame con la comunità , rendendo l’amministrazione più accessibile e vicina alle necessità dei cittadini.

