Iniziati i lavori di manutenzione del campetto di calcetto e dell’area fitness a Brolo

Iniziati i lavori di manutenzione straordinaria del campo di calcetto di via Santa Barbara nella zona di Sottogrotte e dell’area fitness sul lato est del Lungomare Luigi Rizzo. Il sindaco Giuseppe Laccoto ha dichiarato che questi lavori sono stati un impegno preso con i giovani della cittĂ e che l’amministrazione ha sempre sostenuto le pratiche sportive, incrementando le strutture del paese e curando quelle esistenti.

Il campo di calcetto vedrĂ la sostituzione della rete di recinzione e la sistemazione della struttura dei pali di sostegno, oltre al posizionamento di un manto in erba sintetica. L’area fitness sul lungomare subirĂ una manutenzione completa delle attrezzature esistenti, la sostituzione del pavimento gommato e l’installazione di due nuovi attrezzi.

Il sindaco Laccoto ha anche dichiarato che l’amministrazione ha in programma di realizzare nuovi progetti per il tennis e il calcio. L’assessore allo Sport Carmelo Ziino ha inoltre sottolineato che negli ultimi mesi sono stati realizzati importanti interventi di ammodernamento su tutte le strutture sportive e che presto verrĂ effettuato un intervento anche sull’illuminazione del campo sportivo.

I cittadini di Brolo possono essere sicuri che l’amministrazione sta facendo il possibile per mantenere le strutture sportive in buone condizioni e per creare nuove opportunitĂ per la pratica sportiva nella cittĂ .