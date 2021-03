Iniziati a Messina i vaccini a domicilio per gli Over80

Sono iniziati oggi a Messina i vaccini a domicilio per gli over 80, Messina è una delle prime città in Sicilia, prenotati 11mila anziani a Messina e provincia.Â

Nella foto la signora 84enne Francesca Natoli, prima vaccinata a Messina a domicilio.