Inizia l’iter autorizzativo per il nuovo elettrodotto Terna a Messina

Terna ha annunciato l’avvio del processo autorizzativo per la costruzione di un nuovo elettrodotto a 150 kV che collegherà le Cabine Primarie “Messina Nord” e “Messina Riviera”. Il progetto, per il quale la società investirà circa 20 milioni di euro, prevede la realizzazione di un collegamento in cavo interamente interrato di oltre 10 km. Il percorso del tracciato interesserà principalmente la viabilità stradale esistente, utilizzando cavi di ultima generazione con isolamento in XLPE.

L’opera consentirà di aumentare la capacità della direttrice a 150 kV tra le stazioni elettriche di Sorgente e Villafranca, caratterizzata da quattro Cabine Primarie per un carico complessivo pari a circa 60 MW nei periodi di punta. L’intervento rientra nel Piano di miglioramento dei Sistemi di Difesa per la Sicurezza della Rete di Trasmissione Nazionale di Terna, che prevede una serie di interventi finalizzati alla tutela della sicurezza e della resilienza del sistema elettrico.

L’area di Messina è particolarmente esposta alle condizioni meteorologiche avverse, e l’opera consentirà di mitigare le eventuali criticità derivanti da eventi estremi. Inoltre, l’elettrodotto consentirà di ridurre le perdite di rete con conseguente efficientamento del servizio di trasmissione dell’energia.

Una volta ottenuta l’autorizzazione, Terna avvierà la fase di progettazione esecutiva e di realizzazione dell’elettrodotto che entrerà in esercizio dopo circa 24 mesi. I soggetti interessati possono prendere visione della documentazione progettuale presso l’Assessorato dell’Energia e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana e il Comune di Messina e presentare osservazioni scritte entro 30 giorni dalla pubblicazione.