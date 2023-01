Inizia la stagione sciistica a Gambarie d’Aspromonte: pista azzurra pronta per gli sciatori

Da stamattina, è ufficialmente iniziata la stagione sciistica a Gambarie d’Aspromonte. Venerdì scorso, sono caduti timidamente alcuni fiocchi di neve e nei giorni successivi, fra i 10 e i 15 centimetri. E anche ieri, domenica, ha nevicato un po’. La neve scesa oggi, sommata a quella dei due giorni immediatamente precedenti, è sufficiente a far sciare sulla pista azzurra, come confermato dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte.

Gli operatori della ditta Asproservice hanno provveduto a preparare la pista ieri sera, ma poiché non c’è molta neve, sarà utilizzabile solo una striscia della pista azzurra. Purtroppo, non sarà possibile aprire la Pista Telese e nemmeno la Nino Martino. Oggi, si potrà sciare solo sulla pista azzurra dalle ore 8,30 fino alle ore 15,30.

Gli sciatori e gli appassionati della montagna e degli sport invernali sono invitati ad incontrarsi alle 8 di questa mattina davanti alla biglietteria di piazza Mangeruca. Ogni 20 minuti ci saranno un paio di bus-navetta che si alterneranno nell’accompagnare gli sciatori fino alla partenza della Seggiovia Telese. Da lì, si potrà sciare guardando il Mare del nostro Stretto.