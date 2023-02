Inizia la costruzione della rotatoria di Sant’Anna: modifiche alla viabilità a Brolo

Il Comune di Brolo, in provincia di Messina, si prepara ad avviare i lavori per la costruzione della rotatoria di Sant’Anna. A partire dal 1° marzo, infatti, l’area interessata subirà una serie di modifiche alla viabilità per consentire la predisposizione dell’area di cantiere. L’intervento è stato aggiudicato all’impresa AMEC SRL di Santa Venerina (Catania) dalla società di gestione delle strade Anas.

L’opera sarà realizzata lungo la Statale 113, all’incrocio con la Strada Provinciale 140, ed è stata definita dal Sindaco di Brolo, Giuseppe Laccoto, come “fondamentale per la viabilità e la sicurezza sulla strada”.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, il Sindaco ha emesso un’ordinanza che entrerà in vigore dal 1° marzo e terminerà al completamento dei lavori. L’ordinanza prevede il divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito in contrada Lago, dall’intersezione con la S.S. 113 all’intersezione con la via Del Sole.

L’intervento sarà quindi di notevole impatto sulla circolazione stradale della zona e si estenderà per un periodo di tempo ancora da definire. Tuttavia, il Comune di Brolo ha assicurato che farà il possibile per limitare i disagi e garantire il flusso del traffico.

La costruzione della rotatoria di Sant’Anna rappresenta un importante intervento di miglioramento della viabilità nella zona, che potrà beneficiare di una maggiore fluidità del traffico e di una maggiore sicurezza per i conducenti. La realizzazione dell’opera darà inoltre un impulso all’economia locale, grazie alla creazione di nuovi posti di lavoro e alla spinta all’attività delle imprese coinvolte nei lavori.

