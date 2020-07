Infrastrutture – Siracusano (FI), Messina in piazza per dire sì alle grandi opere

“Subito Ponte sullo Stretto e Alta velocità in Sicilia usando le risorse del Recovery Fund”

“È stata una bellissima giornata. La manifestazione organizzata a Messina dalla Rete civica per le Infrastrutture nel Mezzogiorno è stata un momento di riscossa per l’intera città .

In piazza, nonostante la giornata estiva e gli oltre 35 gradi, tanta gente, proposte, idee, voglia di mettersi in gioco per far ripartire la Sicilia, le infrastrutture, il Sud e con esso il Paese.

Forza Italia ha partecipato all’iniziativa – oltre alla sottoscritta erano presenti al flash mob la senatrice Urania Paphateu, la deputata Erica Mazzetti, l’assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana Marco Falcone, il coordinatore dei giovani azzurri di Messina Sacha Cardile, e tanti militanti e simpatizzanti – ed ha portato il suo convinto supporto politico alle battaglie quest’oggi all’ordine del giorno.Â

Ponte sullo Stretto, Alta velocità fino ad Augusta e fino a Palermo, istituzione di zone economiche speciali nel Sud Italia, adeguamento delle autorità portuali, rafforzamento dei sistemi aeroportuali esistenti, una vera digitalizzazione, diffusione della banda larga.

Queste le priorità per rilanciare il Mezzogiorno, queste le grandi opere non più rinviabili.Â

Durante il flash mob ci siamo inginocchiati, per rappresentare simbolicamente un Sud che non deve essere più schiavo e al termine della manifestazione abbiamo consegnato una lettera al prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi, con le richieste della cittadinanza.

Serve uno scatto d’orgoglio da parte del governo nazionale. Le risorse del Recovery Fund vengano utilizzate in larga parte per un vero piano di investimenti e per le infrastrutture strategiche che servono al Paese. Forza Italia, dall’opposizione, sarà un pungolo costruttivo e incalzerà su questi temi l’esecutivo”.

Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia.