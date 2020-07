Independence day – Musumeci: “Sicilia e America unite da valori comuni”

«In questo giorno di particolare significato per gli Stati Uniti d’America, desidero rinnovare i sentimenti di amicizia che da sempre legano i nostri popoli. Un rapporto antico e profondo unisce la Sicilia e gli States fin dall’800, epoca in cui molti nostri emigranti raggiunsero l’America in cerca di fortuna.

Oggi i siciliani che vivono negli Stati Uniti sono il gruppo più numeroso tra gli italo-americani e rappresentano un importante canale di collegamento tra due terre sì lontane, ma unite da valori comuni molto forti. La condivisione dei fondamentali principi di libertà e democrazia, in un epoca di fortissime tensioni e mutamenti, è una realtà viva e pulsante e costituisce il miglior viatico per la costruzione di un futuro improntato ad ancor più stretta amicizia e collaborazione».

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in occasione della celebrazione dell’Independence Day.