Indagine sulla morte di Ayman Serti: la famiglia esclude il suicidio e l’esame del telefonino è fondamentale

La morte di Ayman Serti, il sedicenne trovato carbonizzato in un parcheggio del campo sportivo di Merì, nel Messinese, ha lasciato tutti attoniti. La procura di Barcellona Pozzo di Gotto sta indagando a tutto campo, ma al momento la famiglia del ragazzo esclude la pista del suicidio.

L’esame del telefonino, trovato accanto al cadavere insieme al giubbotto del giovane, è uno dei passaggi fondamentali dell’indagine per far luce sulla drammatica vicenda. Attualmente, il telefono è bloccato e la famiglia ha annunciato di voler nominare un perito di parte per sbloccarlo. Tuttavia, al momento non sembra essere opportuno perché la procura sta facendo un lavoro “straordinario”.

La sera prima della sua morte, Ayman era stato mandato dalla famiglia a ordinare tre pizze in pizzeria. Tuttavia, dopo aver effettuato l’ordine, il ragazzo non è più tornato a casa. Questo fatto, insieme alla presenza del telefonino accanto al cadavere, sta alimentando le indagini delle forze dell’ordine.

La famiglia del ragazzo si è detta disposta a collaborare con le autorità per fare luce sulla vicenda e ha chiesto che venga fatta giustizia per la morte di Ayman. Al momento, la procura sta considerando molte piste diverse, tra cui quella del suicidio, ma la famiglia del ragazzo non sembra essere convinta di questa ipotesi.

In ogni caso, l’esame del telefonino sarà un passaggio importante per capire cosa sia successo quella notte e per far luce sulla morte di Ayman Serti. Le autorità stanno lavorando per portare alla luce la verità e per fare giustizia per la morte del giovane ragazzo.