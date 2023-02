Indagine sul Consorzio Autostrade Siciliane: scoperto il cartello di imprese che truccava le gare

La Direzione Investigativa Antimafia di Messina sta indagando sulla gara per l’affidamento del servizio di sorveglianza antincendio sulle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo. Al centro dell’inchiesta ci sono la figura di Francesco Duca, originario di Milazzo, e l’ex dirigente del Consorzio Autostrade Siciliane Gaspare Sceusa. Questi due personaggi sono ben conosciuti dalla Dia, in quanto già coinvolti nell’operazione Teckno 1, una maxi inchiesta sui lavori del Consorzio.

Il bando per la gara, del valore di circa 8 milioni di euro, era stato revocato in autotutela a causa di alcune criticità sollevate dai parlamentari regionali del Partito Democratico. Questi avevano chiesto l’annullamento del bando perché restringeva di fatto le possibili ditte ammesse a partecipare, creando così un cartello di imprese.

Il primo confronto tra i due indagati e il giudice che ha autorizzato gli arresti domiciliari è previsto nei prossimi giorni, alla presenza dei loro avvocati. L’interrogatorio con il giudice Monica Marino non è ancora stato fissato, ma potrebbe svolgersi presto.

La gara per l’affidamento del servizio di sorveglianza antincendio ha destato molte preoccupazioni e dubbi sulle modalità con cui è stata gestita. La Dia sta lavorando per fare chiarezza sulla vicenda e far luce sui retroscena che ci sono dietro questa truffa alle gare pubbliche.