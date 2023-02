inCucina – Le brioches col tuppo alla messinese

Brioches col tuppo

Ingredienti:

500 g di farina

100 g di zucchero

50 g di burro

20 g di lievito di birra

4 uova

1 pizzico di sale

latte q.b.

1 uovo per la doratura

granella di zucchero per decorare

Preparazione:

Sciogli il lievito di birra nel latte caldo e unisci 100 g di farina. Mescola bene e lascia riposare per 15 minuti.

In una ciotola capiente, mescola la farina rimanente con lo zucchero, il burro morbido, le uova e un pizzico di sale. Aggiungi il composto di lievito e latte e mescola bene fino a ottenere un impasto liscio ed elastico.

Copri la ciotola con un panno e lascia lievitare per almeno 2 ore.

Preriscalda il forno a 180°C.

Divide l’impasto in piccole porzioni e dai loro la forma di un cilindro. Arrotola le estremità verso l’alto per formare il tuppo.

Sistema le brioches sulla teglia da forno e lascia lievitare per altri 30 minuti.

Sbatti l’uovo e spennella le brioches con il composto. Cospargi con la granella di zucchero.

Inforna per 20-25 minuti o finché le brioches non sono dorate.

Lasciale raffreddare e gusta le tue brioches messinesi col tuppo appena fatte!

Buon appetito!