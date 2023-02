inCucina – La cassata siciliana

La cassata siciliana

La cassata siciliana è un dolce tradizionale originario della Sicilia, noto per la sua particolare composizione e la decorazione elaborata. La sua storia risale a molto tempo fa, con le prime versioni che risalgono al Medioevo. All’inizio, la cassata era un dolce semplice a base di ricotta, miele e canditi, che veniva consumato soprattutto durante le festività religiose.

Nel corso del tempo, la cassata ha subito molte trasformazioni e oggi si presenta come un dolce a strati, composto da una pasta frolla o biscotto, ripieno di crema di ricotta, cioccolato e canditi e ricoperto da una glassa di zucchero e mandorle. La cassata siciliana è diventata un simbolo della cucina siciliana e viene ancora oggi prodotta secondo antiche tradizioni.

Ingredienti:

Pasta di mandorle: 300 g

Zucchero: 200 g

Acqua: 100 ml

Succo di limone: 2 cucchiai

Canditi: 200 g (cocci di arance, cedri, fichi)

Uva sultanina: 200 g

Cioccolato fondente: 200 g

Panna fresca: 500 ml

Ricotta: 500 g

Zucchero a velo: 4 cucchiai

Sassolini di zucchero: q.b.

Granella di mandorle: q.b.

Preparazione:

Preparare la pasta di mandorle mescolando insieme i 300 g di pasta di mandorle, 200 g di zucchero, 100 ml di acqua e 2 cucchiai di succo di limone. Lavorare gli ingredienti fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo.

Stendere la pasta di mandorle su una teglia rivestita di carta forno e farla raffreddare in frigorifero.

Nel frattempo, preparare il ripieno. Mescolare 200 g di ricotta con 200 g di zucchero a velo, 200 g di canditi, 200 g di uva sultanina e 200 g di cioccolato fondente grattugiato.

Montare 500 ml di panna e incorporarla delicatamente al ripieno.

Prelevare un disco di pasta di mandorle dal frigorifero e posizionarlo sul fondo di una teglia da forno. Riempire la teglia con metà del ripieno e coprire con un altro disco di pasta di mandorle. Ripetere l’operazione fino a quando tutti gli ingredienti sono stati utilizzati.

Mettere la cassata in frigorifero per almeno 2 ore.

Al momento di servire, decorare la superficie con granella di mandorle e sassolini di zucchero.

Buon appetito!