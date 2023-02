inCucina – Il timballo di riso siciliano

Timballo di riso siciliano

Il timballo di riso siciliano è un piatto tradizionale della cucina siciliana, molto apprezzato per la sua bontà e per la sua versatilità . La sua storia è molto antica e si perde nella notte dei tempi.

Si dice che il timballo di riso sia stato inventato dai pellegrini che, durante il loro viaggio verso Roma, dovevano affrontare lunghi tratti di strada in mezzo alla campagna. Per questo, avevano bisogno di portare con sé un pasto che fosse facile da preparare, nutriente e che potesse durare a lungo. Il timballo di riso era la soluzione ideale, perché poteva essere preparato con gli ingredienti disponibili nella zona e conservato per giorni senza deteriorarsi.

Con il passare del tempo, il timballo di riso è diventato un piatto tipico della cucina siciliana, rivisitato in molte varianti e arricchito con ingredienti locali. Oggi, il timballo di riso siciliano è un piatto molto amato e apprezzato, sia in Sicilia che nel resto d’Italia, e viene preparato per le occasioni speciali come le festività e i pranzi in famiglia.

Ingredienti:

400 g di riso

200 g di prosciutto cotto

200 g di salame

100 g di formaggio grattugiato

4 uova

50 g di burro

2 l di brodo di carne

sale e pepe q.b.

2 pomodori maturi

olio extravergine d’oliva

Preparazione:

Mettere a bollire il brodo in una pentola e tenerlo in caldo.

In una padella, far rosolare il prosciutto e il salame tagliati a cubetti con un filo d’olio extravergine d’oliva.

In un’altra pentola, cuocere il riso in abbondante acqua salata per circa 18 minuti, poi scolarlo e unirvi il burro e il formaggio grattugiato, mescolare bene e lasciar raffreddare.

In una terrina, sbattere le uova con una presa di sale e una macinata di pepe.

In una pirofila da forno, disporre un primo strato di riso, poi uno di prosciutto e salame, uno di uova sbattute e uno di fette di pomodoro.

Continuare alternando gli strati di riso, prosciutto e salame, uova e pomodoro, fino a terminare gli ingredienti.

Coprire con un ultimo strato di riso e versare sopra il brodo caldo.

Infornare a 180°C per 30-35 minuti, fino a quando la superficie sarà dorata.

Lasciare intiepidire per qualche minuto e servire.

Il timballo di riso siciliano è pronto per essere gustato! Buon appetito!