inCucina – Il pollo alla cacciatora

Pollo alla cacciatora

Il pollo alla cacciatora è uno dei piatti più amati della cucina italiana. Una preparazione semplice e gustosa che racchiude tutto il sapore della tradizione. In questo articolo vedremo la ricetta classica e qualche variante per preparare questo piatto in modo diverso.

Il pollo alla cacciatora è un secondo piatto a base di pollo, cucinato con pomodoro, vino e aromi come il rosmarino e il peperoncino. Questa pietanza ha origini contadine e deve il suo nome alla caccia: infatti, la cacciatora, o “alla cacciatore”, è un termine che indica tutti quei piatti a base di carne che venivano cucinati dai cacciatori in mezzo alla natura.

Ecco la ricetta del pollo alla cacciatora:

Ingredienti:

1 pollo intero

1 cipolla

2 spicchi d’aglio

1 rametto di rosmarino

1 peperoncino

1 bicchiere di vino rosso

1 lattina di pomodori pelati

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Procedimento:

Pulite il pollo e tagliatelo in pezzi.

Tritate la cipolla e l’aglio e fateli rosolare in una padella con un filo d’olio.

Aggiungete il pollo e fatelo dorare da entrambi i lati.

Aggiungete il rosmarino e il peperoncino e lasciate cuocere per qualche minuto.

Aggiungete il vino e lasciate evaporare.

Aggiungete i pomodori pelati, salate e pepate a piacere e lasciate cuocere a fuoco medio-basso per circa 40 minuti, o fino a quando il pollo sarà ben cotto e la salsa sarà densa.

Il pollo alla cacciatora è un piatto molto versatile e si presta ad alcune varianti: potete aggiungere olive nere, capperi, funghi o patate a cubetti. Inoltre, potete sostituire il pollo con il coniglio o altri tipi di carne.

In definitiva, il pollo alla cacciatora è un piatto gustoso e saporito, che rappresenta la tradizione della cucina italiana. Se volete provare a prepararlo a casa, seguite la nostra ricetta e divertitevi ad aggiungere le vostre varianti preferite. Buon appetito!