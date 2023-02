inCucina – I pitoni messinesi

I pitoni messinesi

Ingredienti per l’impasto:

1 kg farina 00

110 g strutto

270 ml acqua

80 ml vino bianco secco

10 g sale

1 cucchiaino di zucchero

Ingredienti per il ripieno:

250 g tuma fresca o primo sale siciliano (o provola)

q.b. acciughe sott’olio (facoltative)

2 cespi scarola riccia

q.b. sale

q.b. pepe nero

q.b. olio di oliva

10 pomodorini (facoltativi)

Procedura:

Per prima cosa, preparate l’impasto mescolando farina, sale, zucchero, acqua e vino. Aggiungete poi lo strutto e impastate per almeno 15 minuti fino a ottenere un impasto liscio ed elastico. Fate riposare il panetto per 40-60 minuti prima di proseguire.

Nel frattempo, preparate il ripieno tagliando a cubetti la scarola e condendola con olio d’oliva, sale, pepe e pomodorini.

Prendete quindi il panetto di impasto e formate delle pieghe, appiattendolo con un matterello e ripiegandolo verso l’interno. Ripetete questi passaggi 3-4 volte e poi tagliate la pasta a pezzi e appiattiteli per formare delle sfoglie sottili. Adagiate al centro della pasta un po’ di ripieno e richiudete sigillando bene le due sfoglie.

Friggete i Pitoni Messinesi in abbondante olio di semi fino a quando saranno dorati da entrambi i lati. Fateli riposare sulla carta assorbente e serviteli subito caldi.

Oltre alla tradizionale farcitura con scarola e acciughe, potete anche preparare i Pitoni Messinesi con prosciutto cotto e formaggio.

I pitoni messinesi sono un piatto semplice ma delizioso che vi farà sentire a casa, serviteli ancora caldi e filanti.