inCucina – Gli sfincioni di riso

Gli sfincioni di riso

Gli Sfincioni di riso sono una tipica specialità culinaria catanese, originaria della zona orientale della Sicilia. La loro storia risale alla fine del XIX secolo, quando gli abitanti di Catania cominciarono ad utilizzare il riso come alternativa al pane nella loro alimentazione quotidiana. Questo era un prodotto più economico e facilmente reperibile, e gli abitanti di Catania decisero di utilizzarlo per creare una variante dolce della classica focaccia.

Gli Sfincioni di riso sono stati così chiamati per la loro forma sottile e friabile, simile a quella degli Sfincioni classici. A differenza degli Sfincioni salati, gli Sfincioni di riso sono dolci e vengono farciti con crema di latte, cioccolato, marmellata o frutta secca. Questi dolci sono diventati molto popolari durante la prima metà del XX secolo, e oggi sono una delle specialità culinarie più apprezzate della regione siciliana.

Gli Sfincioni di riso sono diventati un simbolo della tradizione culinaria catanese, e vengono serviti in occasione di festività come Natale e Pasqua. Questi dolci sono molto semplici da preparare e possono essere gustati come merenda o come dessert. Con il loro sapore delicato e la loro consistenza soffice, gli Sfincioni di riso catanesi rappresentano un’autentica prelibatezza della cucina siciliana.

Ingredienti:

350 gr di riso

250 gr di zucchero

100 gr di uva passa

100 gr di mandorle tritate

100 gr di cioccolato fondente

50 gr di burro

scorza grattugiata di 1 arancia

1 bicchierino di Marsala

1 cucchiaino di cannella

1 cucchiaino di lievito in polvere

sale

olio extravergine di oliva

zucchero a velo per decorare

Preparazione:

In una pentola, cuoci il riso con acqua salata seguendo le indicazioni sulla confezione. Una volta cotto, lascialo raffreddare.

In una ciotola, mescola lo zucchero con la scorza d’arancia e la cannella.

In un’altra pentola, fai sciogliere il burro e unisci la farina, mescolando continuamente.

Unisci il composto di zucchero e cannella, l’uva passa, le mandorle tritate, il Marsala e il cioccolato fondente a pezzi.

Aggiungi il riso e mescola bene il tutto. Infine, unisci il lievito e mescola ancora.

Preriscalda il forno a 180°C.

Olia una teglia e versa il composto di riso. Livella la superficie e cuoci per circa 30 minuti.

Sforna gli Sfincioni dolci di riso catanesi e lascia raffreddare.

Prima di servire, spolvera gli Sfincioni con zucchero a velo.

Il risultato sarà un dolce goloso e saporito, perfetto per la merenda o per una merenda speciale. Buon appetito!