inCucina – Come preparare una sana limonata al sale

Limonata al sale

Ingredienti:

6 limoni

1/2 tazza di zucchero

1 tazza di sale marino grosso

8 tazze d’acqua

Ghiaccio

Menta fresca (facoltativa)

Procedura:

Spremere i limoni per ottenere il succo.

In una pentola, mescolare lo zucchero con 2 tazze d’acqua e scaldare a fuoco medio, mescolando fino a quando lo zucchero si è completamente dissolto.

Aggiungere il succo di limone allo sciroppo di zucchero, mescolare e lasciare raffreddare.

In un’altra pentola, mescolare il sale marino con 6 tazze d’acqua e portare a ebollizione.

Lasciare raffreddare il sale e l’acqua.

In un bicchiere, riempirlo a metà con ghiaccio, poi versare la miscela di succo di limone e lo sciroppo di zucchero, seguita dall’acqua salata.

Mescolare bene e guarnire con foglie di menta fresca, se desiderato.

La tua limonata al sale è pronta per essere gustata!