Incontro sui lavori della Statale 113 a Gioiosa Marea, gli aggiornamenti

di Maria Cristina Miragliotta – Si è svolto ieri sera, presso l’Auditorium comunale di Gioiosa Marea, un incontro pubblico tra l’amministrazione e i cittadini per discutere della chiusura programmata della Strada Statale 113, necessaria per consentire l’esecuzione di interventi infrastrutturali. I lavori, in programma dal 17 febbraio al 31 maggio 2025, interesseranno il costone sovrastante la carreggiata tra le gallerie Calavà 1 e Calavà 2.

È stato comunicato che durante il periodo dei lavori, la strada non rimarrà chiusa in modo continuativo, ma solo in specifici giorni. Nei restanti periodi, la viabilità sarà garantita mediante un senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico. È stato inoltre chiarito che gli interventi sulle gallerie non rientrano in questa fase dei lavori, ma saranno oggetto di un futuro appalto che non comporterà ulteriori chiusure.

Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il tema del nuovo svincolo di Gioiosa Marea, attualmente ancora in fase di attuazione. La riunione ha visto un’ampia partecipazione da parte dei cittadini, i quali hanno esposto le proprie osservazioni e preoccupazioni in merito alla gestione dei lavori e alla viabilità della zona.

L’amministrazione ha assicurato un costante monitoraggio dell’avanzamento dei lavori, con incontri periodici con gli enti preposti finalizzati a prevenire eventuali ritardi nell’intento di garantire il rispetto delle tempistiche previste.

