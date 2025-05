Incontro su salute mentale, Faraoni promette uniformità nelle Asp

A Palermo, si è svolto un incontro organizzato dal capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, Antonio De Luca, insieme a sindacati, associazioni e consulte per la salute mentale, sul tema del budget di salute nelle Aziende Sanitarie Provinciali (Asp). La discussione ha coinvolto anche l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, la quale ha preso un impegno preciso per uniformare le procedure legate alla gestione di questo strumento.

Attualmente, la situazione in Sicilia presenta una grande variabilità nelle modalità di gestione dei budget di salute, con alcune Asp che non hanno mai attivato il budget, altre che sono ferme al 2022, mentre altre ancora, pur avendo bandito i budget per il 2024, non sono riuscite a far partire i progetti. De Luca ha sottolineato che questa eterogeneità nella gestione crea disuguaglianze, penalizzando chi necessita di trattamenti omogenei e di qualità.

L’assessore Faraoni ha mostrato una forte volontà di intervenire, impegnandosi a lavorare per una standardizzazione dei protocolli. Durante l’incontro sono stati discussi anche temi come la revisione delle linee guida per le dotazioni organiche nei dipartimenti di salute mentale, la riorganizzazione dei servizi di Neuropsichiatria Infantile e la verifica della rete delle Comunità Terapeutiche Assistite.

De Luca ha evidenziato l’importanza di avviare un piano operativo che consenta di recuperare i ritardi accumulati e garantire procedure comuni a tutte le Asp. A breve, sarà richiesto un nuovo incontro con i manager delle Asp per definire azioni concrete.

