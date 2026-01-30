Incontro istituzionale tra Questura e Ambito Territoriale di Messina

Il nuovo Questore di Messina, Salvatore La Rosa, ha effettuato una visita istituzionale presso gli uffici dell’Ambito Territoriale di Messina, dove ha incontrato il dirigente dell’Ufficio VII, Leon Zingales. L’iniziativa si inserisce nel quadro dei rapporti tra le istituzioni locali e ha rappresentato un momento di confronto sui temi di competenza condivisa.

Durante il colloquio sono stati affrontati aspetti legati alla collaborazione tra il sistema dell’istruzione e le forze dell’ordine, con particolare riferimento al ruolo delle scuole nella diffusione dei principi di legalità. L’incontro ha consentito di ribadire la necessità di un coordinamento costante tra gli organismi coinvolti, finalizzato a promuovere il rispetto delle regole e i valori civili tra le giovani generazioni.

La presenza del Questore presso l’Ambito Territoriale ha evidenziato l’attenzione della Questura di Messina nei confronti del mondo scolastico, considerato un ambito strategico per la formazione dei cittadini e per il consolidamento del senso civico. In tale contesto è stato richiamato il contributo che le iniziative congiunte possono offrire nel rafforzare la consapevolezza civica all’interno della comunità educativa.

Nel corso dell’incontro, Leon Zingales ha confermato la disponibilità dell’Ambito Territoriale a proseguire il percorso di collaborazione con la Questura. Il dirigente ha sottolineato come il lavoro condiviso tra le istituzioni rappresenti uno strumento utile per sostenere una crescita responsabile della comunità scolastica, nel rispetto delle competenze e dei ruoli di ciascun soggetto coinvolto.

