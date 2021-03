Incontro comitato “Ristoratori Siciliani Indipendenti” con il Presidente Regione Sicilia Nello Musumeci

Incontro oggi, nel primo pomeriggio, a Catania tra¬†il Presidente della Regione Sicilia¬†e una delegazione del comitato¬†‚ÄúRistoratori Siciliani Indipendenti‚ÄĚ.

‚ÄúAl Presidente Musumeci abbiamo sottoposto tutte le nostre richieste- spiega il portavoce del comitato¬†Ristoratori Siciliani Indipendenti¬†e leader dei pubblici esercizi di Catania¬†Roberto Tudisco¬†‚Äď l‚Äôintero comparto rischia di estinguersi completamente per fame e non per cause legate alla pandemia da Covid-19. Avevamo delle precise aspettative che non sono mai state messe in atto. Oggi, quindi, chiediamo¬†al Ministro della Salute Speranza di dimettersi dal suo incarico perch√® ha dimostrato di non essere all‚Äôaltezza del ruolo che ricopre‚ÄĚ.

Gli Imprenditori chiedono al Governo Regionale e Nazionale prestiti a fondo perduto, aiuti Irfis e indennizzi che coprano il 100% delle spese legate agli affitti e alle utenze di locali e botteghe.

‚ÄúLa chiusura delle nostre attivit√† durante il periodo pasquale rappresenta l‚Äôennesima mazzata – prosegue Tudisco- non vogliamo pi√Ļ essere¬†considerati il capro espiatorio e l‚Äôalibi di un Governo che, dal primo lockdown, non ha saputo gestire questa pandemia. Noi chiediamo di essere equiparati alle attivit√† della¬†grande distribuzione ed ai negozi al dettaglio dei grandi marchi internazionali¬†che, in zona gialla o arancione, continuano a tenere la saracinesca alzata. Se c‚Äô√® una chiusura totale, questa deve valere per tutti. Altrimenti, con tutte le precauzioni del caso, ognuno di noi deve aver la possibilit√† di lavorare‚ÄĚ.

Nel corso dell‚Äôincontro il presidente Musumeci ha promesso di farsi portavoce delle richieste del comparto della ristorazione nella prossima riunione con il Premier Mario Draghi e di reperire gli aiuti finanziari necessari per un settore economico che ha vissuto un anno drammatico con enormi cicatrici che non potranno pi√Ļ rimarginarsi.

¬†‚ÄúSiamo figli della Sicilia e Musumeci, come un buon padre di famiglia- conclude il portavoce del comitato Ristoratori Siciliani Indipendenti -deve farsi rispettare nelle sedi opportune e garantire il diritto al lavoro di tutti noi‚ÄĚ. Intanto, il prossimo 2 aprile, √® prevista una nuova manifestazione in piazza Universit√† a Catania dove sar√† presente il mondo della ristorazione, delle palestre, delle discoteche e gli organizzatori di eventi per gridare forte il proprio diritto al lavoro.