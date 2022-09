Incontro a Gioiosa Marea con i candidati all’Assemblea Regionale Siciliana

Si è riunito il direttivo del Circolo del Partito Democratico di Gioiosa Marea in occasione della campagna elettorale per Camera, Senato, per il Presidente della Regione Sicilia e Assemblea Regionale. Alla riunione sono intervenuti i candidati all’Assemblea Regionale Sicilia.

Tutti membri del Comitato Direttivo hanno evidenziato alcune tematiche fondamentali per dare prospettive future al nostro territorio. Tra i temi centrali il completamento del Doppio Binario del tratto ferroviario Patti-Castelbuono. Una infrastruttura che permetterebbe di raggiungere Gioiosa Marea e questo territorio in tempi sicuramente più veloci; inoltre, in un paese come Gioiosa Marea che conta 5000 posti letto, garantirebbe uno sviluppo del settore turistico.

Altro tema affrontato è la riorganizzazione della Rete Sanitaria territoriale oggi fortemente carente e che non dà certezza di celeri interventi a salvaguardia della salute; è stato anche sottolineato come, oggi , risulta complicato raggiungere i presìdi ospedalieri presenti sul territorio.

I candidati presenti, se eletti, hanno manifestato il proprio impegno ad affrontare, con priorità , tali problematiche nei luoghi dove si decide.

In questa direzione ci impegniamo, nei prossimi giorni, in una campagna elettorale in crescita a favore della Candidata Caterina Chinnici che, se sarà eletta come noi pensiamo, ci consentirà di avere in Sicilia un Presidente che sarebbe la migliore notizia per questa terra. Riteniamo ‘Caterina Chinnici’ di gran lunga la migliore candidata per il futuro dell’Isola.

Il Circolo del PD di Gioiosa Marea