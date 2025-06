Incidente tra due autocarri sulla A29 Calatafimi-Segesta, una vittima

La corsia di marcia dell’autostrada A29 Dir “Alcamo-Trapani” in direzione Trapani, al km 10,250 nel territorio di Calatafimi-Segesta, è stata temporaneamente chiusa a seguito di un incidente che ha coinvolto due autocarri. Nel sinistro ha perso la vita una persona. Attualmente il traffico è consentito esclusivamente sulla corsia di sorpasso.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenute le squadre di Anas insieme alle Forze dell’Ordine, impegnate nel coordinamento della circolazione e nelle operazioni necessarie per la rimozione dei mezzi coinvolti. Le attività sono finalizzate a garantire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Le autorità hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento si segnalano rallentamenti e possibili disagi per gli automobilisti in transito su quel tratto autostradale.

👁 Articolo letto 556 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.