Incidente sull’autostrada Messina-Catania: Un uomo ferito soccorso dal 118

Questa mattina si è verificato un incidente stradale sull’autostrada Messina-Catania, tra gli svincoli di Giarre e Acireale, a circa 1 km prima dello svincolo di Acireale. Un uomo che si trovava a bordo dell’auto coinvolta è rimasto ferito e il 118 è stato prontamente sul posto per soccorrerlo e trasportarlo in ospedale.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Riposto sono arrivati sul luogo dell’incidente per mettere in sicurezza il veicolo uscito fuori strada e la sede stradale. L’auto, dopo essere uscita di strada, è finita sul terrapieno laterale. Le autorità sono state presenti sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente e, da una prima analisi, sembra trattarsi di un incidente autonomo.

L’incidente sull’autostrada Messina-Catania rappresenta un grave ricordo per tutti coloro che si trovavano sul posto e un monito per tutti i conducenti di prestare attenzione e di adottare comportamenti responsabili alla guida. Siamo grati per il lavoro svolto dal 118 e dai Vigili del Fuoco per aver soccorso l’uomo ferito e aver messo in sicurezza la zona.