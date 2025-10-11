Incidente sull’A19, camion in fiamme a Polizzi Generosa

Un incidente autonomo si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, al chilometro 75,200, nel territorio di Polizzi Generosa, in provincia di Palermo. Un mezzo pesante, per ragioni ancora in fase di accertamento, ha preso fuoco dopo l’impatto. Non si segnalano feriti gravi.

A causa del sinistro, la corsia di marcia in direzione Catania è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nello spegnimento dell’incendio, e le Forze dell’Ordine, che hanno gestito la viabilità e regolato il traffico. Presenti anche le squadre dell’Anas, incaricate della rimozione del mezzo e dei detriti, oltre che del successivo ripristino della normale circolazione.

In una nota, l’Anas ha comunicato che “la corsia di marcia resta temporaneamente interdetta al transito in attesa del completamento degli interventi di bonifica e messa in sicurezza”. L’azienda ha invitato gli automobilisti diretti verso Catania “alla massima prudenza e a seguire le indicazioni del personale presente sul posto”.

Il tratto autostradale rimane parzialmente chiuso per consentire il ripristino del manto stradale danneggiato dalle fiamme. La circolazione è garantita lungo la corsia di sorpasso, mentre ulteriori aggiornamenti sullo stato dei lavori saranno forniti nei prossimi giorni.

