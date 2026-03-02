Incidente sulla A20 in direzione Palermo nella galleria Petraro

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha reso noto che un incidente si è verificato lungo l’autostrada A20, in direzione Palermo, all’interno della galleria Petraro. La comunicazione è stata diffusa attraverso un avviso rivolto agli utenti in transito sul tratto interessato, con l’invito a prestare particolare attenzione alla guida.

Secondo quanto riferito dall’ente gestore della rete autostradale, il sinistro si è verificato nella carreggiata che conduce verso il capoluogo siciliano. La segnalazione è stata accompagnata dalla raccomandazione rivolta agli automobilisti di mantenere comportamenti prudenti durante il transito nell’area coinvolta, al fine di garantire condizioni di sicurezza per la circolazione. – Aggiornamento ore 12:38: ripristinata la circolazione.

