Incidente sulla A20 a Caronia: l’automobilista rimane illeso, ma il traffico viene interrotto

Incidente sulla A20 a Caronia. Questa volta, il problema si è verificato nei pressi del viadotto Buzza, sulla bretella di passaggio della carreggiata a doppio senso. Un uomo di Capo d’Orlando stava viaggiando al volante della sua Mercedes GLC quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo e ha terminato la sua corsa contro le barriere lungo la strada.

Fortunatamente, l’automobilista è rimasto illeso nonostante l’impatto violento. Gli agenti della Polizia stradale di Sant’Agata Militello e i mezzi di pronto intervento stradale sono giunti tempestivamente sul posto per prestare soccorso e gestire la situazione.

L’incidente ha avuto luogo poco dopo le 13 e ha causato lunghe code e la chiusura del transito lungo la strada per circa un’ora. Questo ha causato notevoli ritardi e disagi ai conducenti che viaggiavano lungo questa tratta.

Le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, ma si spera che possano fornire presto maggiori dettagli per prevenire futuri incidenti simili su questa strada.