Incidente sulla A20 a Caronia: il conducente illeso

Incidente con un veicolo autonomo sulla A20 a Caronia. Un uomo di 45 anni alla guida di una Fiat Punto ha perso il controllo del veicolo mentre si trovava a transitare sul viadotto Buzza, in un tratto a doppio senso di circolazione. L’auto ha urtato violentemente le barriere laterali ma fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi né per il conducente, uscito illeso dal veicolo, né per altre autovetture in transito.

La Polizia Stradale di Sant’Agata Militello e i mezzi del pronto intervento stradale sono intervenuti per rimuovere l’auto e ripristinare le condizioni di sicurezza del transito.