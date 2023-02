Incidente sulla A18: un Tir finisce sulla cisterna di un altro mezzo, traffico bloccato per ore

Un incidente stradale si è verificato oggi sulla A18 in Sicilia, tra Fiumefreddo e Giarre, quando un Tir guidato da un 33enne di Ramacca ha perso il controllo del mezzo ed è finito sulla carreggiata opposta, adagiandosi fortunatamente su una grossa cisterna che si trovava sulla corsia di marcia. Per fortuna, non ci sono state vittime o feriti gravi, ma il traffico è stato bloccato per ore in entrambe le direzioni.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio della polizia stradale, ma il bilancio √® stato lievemente ferito. Il carico del Tir √® finito sulla carreggiata Messina-Catania, impedendo il transito regolare anche in questa direzione. Per oltre un’ora, la A18 √® stata chiusa al traffico, causando code di mezzi che si allungavano in entrambe le carreggiate. Alle 13:30 circa √® stata liberata la corsia in direzione Catania, mentre per l’altra si √® dovuto attendere fino alle 16:30 circa.

L’incidente √® avvenuto in un punto in cui le barriere protettive tra una carreggiata e l’altra non sono riuscite a contenere l’impatto, sebbene il mezzo fosse pesante. Si tratta di una situazione preoccupante, poich√© non molti giorni fa un incidente analogo si √® verificato sulla tangenziale di Messina, quando un Tir √® finito nella scarpata sottostante la carreggiata opposta, superando le barriere di protezione.

L’episodio di oggi sulla A18 dimostra ancora una volta l’importanza di garantire la sicurezza stradale. √ą fondamentale che le barriere di protezione tra le carreggiate siano efficienti e in grado di resistere all’impatto dei mezzi pesanti. Inoltre, √® essenziale che gli automobilisti rispettino le norme del codice della strada e guidino in modo prudente e responsabile. Solo cos√¨ si pu√≤ evitare il ripetersi di incidenti simili e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.