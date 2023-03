Incidente sulla A18 dopo la barriera di Tremestieri: camion invade la corsia opposta

Un incidente autonomo si è verificato intorno alle 14 sulla autostrada A18, in direzione Catania-Messina, subito dopo la barriera di Tremestieri. Il conducente di un camion di una nota azienda di spedizioni e logistica, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Dopo aver sbandato, il veicolo ha sfondato il guard-rail ed è finito nella corsia opposta. Fortunatamente, il conducente del camion è rimasto illeso e non ci sono stati altri mezzi coinvolti nell’incidente.

Sul posto sono intervenuti la sorveglianza Cas, i vigili del fuoco e la polizia stradale per garantire la sicurezza dell’area. Al momento, si viaggia su entrambe le carreggiate a una sola corsia con rallentamenti. È necessario prestare attenzione durante il transito in quest’area per evitare ulteriori incidenti.

La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, che stanno indagando sulle cause che hanno portato il conducente del camion a perdere il controllo del mezzo.

