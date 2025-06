Incidente sul viale Boccetta, 3 feriti nello scontro tra scooter a Messina

Un incidente stradale ha coinvolto due scooter sul viale Boccetta a Messina, esattamente nella corsia di fronte al Palacultura, nelle immediate vicinanze della fermata dell’autobus. Lo scontro è avvenuto intorno alle 23:30, causando il ferimento di tre persone. Sul posto sono intervenuti tempestivamente un’ambulanza e alcune pattuglie delle Volanti, che si sono fermate per prestare assistenza e hanno richiesto l’intervento della Polizia Municipale.

I soccorsi hanno provveduto a prestare le prime cure ai feriti, che sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti. Le forze dell’ordine stanno attualmente svolgendo i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.

