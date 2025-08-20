Incidente sul lungomare a Roccalumera, ferita bimba di 3 anni

Nel pomeriggio di ieri si è verificato un incidente stradale sul lungomare di Roccalumera, in provincia di Messina, che ha coinvolto due veicoli. Intorno alle ore 16, una Fiat 500 e una Bmw, provenienti da direzioni opposte, si sono scontrate per cause ancora da accertare. A seguito dell’impatto, la BMW è terminata contro un muretto, mentre all’interno della Fiat 500 viaggiava una bambina di tre anni.

La minore ha riportato ferite che, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi. È stata comunque trasferita al Policlinico di Messina, dove è stata sottoposta a esami clinici per verificare le sue condizioni. Sono attualmente in corso le indagini delle autorità competenti per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e stabilirne le eventuali responsabilità.

