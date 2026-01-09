Incidente sul lavoro a Valdina, 69enne operaio muore durante i lavori

Un incidente mortale sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di ieri all’interno di un’azienda di laterizi situata a Valdina. A perdere la vita è stato un uomo di 69 anni, originario di Avellino, precipitato da un’altezza di circa quattro metri mentre si trovava all’interno di uno dei capannoni dello stabilimento.

Dalle prime ricostruzioni, l’uomo non risulterebbe assunto come dipendente stabile dell’azienda, ma sarebbe stato presente per svolgere un intervento di saldatura su alcune travi in ferro. L’incidente è avvenuto intorno alle 15. Subito dopo la caduta, le condizioni del lavoratore sono apparse critiche. I responsabili dell’impresa hanno allertato i soccorsi, giunti in tempi rapidi sul posto. Nonostante i tentativi di rianimazione, il personale sanitario non ha potuto che constatare il decesso.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno avviato le verifiche necessarie per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Gli accertamenti sono finalizzati anche a chiarire la posizione lavorativa della vittima e le modalità con cui stava operando al momento della caduta.

Le attività investigative proseguiranno nei prossimi giorni per stabilire eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.

