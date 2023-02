Incidente stradale a Palermo: gravi le condizioni del conducente, ferito un bambino

Un altro grave incidente stradale si √® verificato nella strada che collega Palermo a Mondello. Una vettura √® finita fuori strada ed √® andata a impattare violentemente contro un albero, in via Margherita di Savoia. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare.

L’uomo alla guida dell’auto √® rimasto incastrato all’interno del veicolo e solo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di liberarlo dalle lamiere. Le sue condizioni sono gravi e per questo motivo √® stato trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Sofia, intubato e in codice rosso, dai sanitari del 118.

Un bambino era presente nell’auto al momento dell’incidente, ma fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi. Anche lui √® stato portato in ospedale per accertamenti medici.

Secondo i soccorsi, la presenza di un tetto particolarmente alto sull’auto potrebbe aver salvato la vita del conducente. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti dell’infortunistica della polizia municipale, che hanno avviato le indagini per stabilire la dinamica dell’incidente.

