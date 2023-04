Incidente stradale a Giardini Naxos, due feriti gravi

Un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio lungo l’autostrada A18 in direzione Messina, precisamente all’altezza dello svincolo di Giardini Naxos. Un’auto e un ciclomotore sono entrati in collisione, causando lo sbalzo dei passeggeri del mezzo a due ruote.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, giunti sul posto insieme alla Polizia Stradale. Per l’evacuazione dei feriti è stato necessario l’intervento di un elisoccorso. Purtroppo, secondo le prime notizie, due persone sarebbero in gravi condizioni. Il tragico evento ha causato il blocco del traffico, creando code lungo la Catania-Messina. Le autorità competenti sono al lavoro per rimuovere i mezzi coinvolti nell’incidente e ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

