Incidente mortale sulla statale 113: muore un uomo di 90 anni a Villagrazia di Carini

Un uomo di 90 anni, Vito Tranchina, ha perso la vita in un tragico incidente stradale sulla statale 113, all’altezza di via Agnelleria. L’incidente è avvenuto quando la moto ape guidata dalla vittima si è scontrata con una Toyota.

I soccorsi del 118 sono stati immediatamente chiamati sul posto, ma purtroppo per Tranchina non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno constatato il decesso. Gli agenti della polizia municipale di Carini, i carabinieri della compagnia di Carini e i vigili del fuoco sono intervenuti per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

Ancora non si conoscono le cause dell’incidente e le indagini sono in corso. Gli inquirenti stanno cercando di capire se la moto ape guidata da Tranchina si sia scontrata con la Toyota a causa di una manovra errata o di un malore del conducente.

L’incidente ha causato disagi al traffico sulla statale 113, che è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire i soccorsi e l’intervento delle forze dell’ordine.

