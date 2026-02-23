Incidente mortale sulla statale 106, muore l’avvocato Nicoletti

Un uomo di 49 anni, Ivan Nicoletti, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella serata di domenica lungo la strada statale 106 jonica, nel territorio di Corigliano-Rossano. La vittima, avvocato noto nell’area del Coriglianese, era conosciuta anche per il suo impegno istituzionale, avendo ricoperto in passato il ruolo di consigliere comunale quando Rossano era ancora un Comune autonomo. Nicoletti era inoltre fratello del penalista Francesco Nicoletti e nipote dell’ex vicesindaco Giuseppe Zumpano.

Il sinistro si è verificato intorno alle 22.30 nei pressi della rotatoria situata in contrada Oliveto-Longo. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli inquirenti, il professionista stava percorrendo il tratto stradale in sella alla propria motocicletta quando, per cause non ancora chiarite, avrebbe perso il controllo del mezzo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza 118 che hanno prestato le prime cure al ferito, trasferendolo d’urgenza all’ospedale cittadino. Nonostante i tentativi dei medici, il 49enne è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi lesioni riportate.

Nel luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi tecnici necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Restano in corso gli approfondimenti investigativi per chiarire le circostanze che hanno determinato la perdita di controllo della motocicletta.

