Incidente mortale sulla Gela‑Licata, una vittima e due feriti gravi

Intorno alle 5:50 di questa mattina, un incidente stradale ha causato la morte di un uomo e il ferimento grave di altre due persone sulla strada statale 115, nel tratto compreso tra Gela e Licata, all’altezza di Piana Marina. Un furgone con a bordo tre occupanti si è ribaltato precipitando nell’area di servizio adiacente alla carreggiata. Contestualmente, è rimasto coinvolto anche un autocarro che transitava nella stessa direzione.

I soccorsi hanno estratto i passeggeri dal veicolo capovolto e li hanno condotti al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Per uno di loro, identificato in Francesco Messina, 59 anni, residente a Palermo, non c’è stato nulla da fare. “Non c’è stato nulla da fare”, hanno riferito i sanitari al termine delle procedure di identificazione.

Gli altri due occupanti del furgone versano in condizioni critiche e sono tuttora ricoverati sotto osservazione, con prognosi riservata. Le autorità stradali e le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per stabilire dinamica e responsabilità dell’incidente, effettuando rilievi e ascoltando eventuali testimoni presenti sul posto.

