Incidente fatale sulla tangenziale di Messina: le cause della tragedia

Due vite sono state spezzate in un istante sulla tangenziale di Messina, nel tratto fra Giostra e Villafranca. La 51enne Piera Pelleriti e il 56enne Giovanni Cosentino, due catanesi, hanno perso la vita a causa di un incidente stradale avvenuto alle 15:10.

L’auto sulla quale i due viaggiavano, una Ford Kuga, ha iniziato a sbandare per motivi ancora da accertare da parte della Polizia Stradale e ha terminato la sua corsa contro un muro di contenimento della collina, sul lato destro della carreggiata. L’incidente è avvenuto in un tratto in discesa della tangenziale che attraversa la parte collinare della città , subito dopo la galleria Telegrafo, la più lunga della tangenziale.

La Polizia Stradale sta indagando sulla dinamica dell’incidente per determinare le cause del tragico evento. Si piangono altre vittime sulle strade di Messina e questa volta lo scenario della morte è la tangenziale.