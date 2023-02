Incidente all’Albergheria: morto il 22enne Martino Terranova due giorni dopo lo scontro con una Smart

Martino Terranova, un giovane motociclista di 22 anni, è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nel quartiere Albergheria di Palermo. Terranova stava guidando la sua moto cross quando è entrato in collisione con una Smart in via Luigi Cadorna. Dopo l’incidente, è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni, dove ha lottato per la vita per due giorni prima di morire.

Secondo le informazioni fornite dalla polizia municipale, sembra che Terranova abbia tamponato la Smart, dopo aver cercato di frenare la sua moto. Tuttavia, non è stato possibile stabilire se stesse indossando un casco protettivo al momento dell’incidente. Gli agenti dell’Infortunistica hanno rilevato una lunga frenata sull’asfalto, che indica un tentativo da parte del giovane di rallentare prima dell’impatto.

L’intera comunità locale è stata scossa dalla tragica notizia della morte di Terranova. Amici e parenti lo hanno ricordato come una persona solare e amabile, con un futuro promettente davanti a sé. La chiesa dei Fornai, luogo di riferimento per la zona, ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia del giovane e ha invitato tutti a prestare maggiore attenzione e a prendere precauzioni sulla strada per evitare altre tragedie.

La morte di Martino Terranova è un’altra dolorosa testimonianza degli incidenti stradali che causano gravi conseguenze. La vita è un dono prezioso che va protetto e preservato con cura. Questa tragica vicenda ci ricorda l’importanza di essere sempre vigili e rispettare le norme della strada per garantire la sicurezza nostra e degli altri.

© Riproduzione riservata