Incidente a Palermo: bimba di 20 mesi finisce in ospedale dopo aver ingerito marijuana

Una bimba di 20 mesi è stata portata all’Ospedale dei Bambini di Palermo dopo aver ingerito marijuana. I Carabinieri sono intervenuti per perquisire la casa dei genitori, che però non sono riusciti a spiegare come sia accaduto.

La piccola, sottoposta alle cure mediche, sta ora meglio, come conferma l’ospedale. Nel 2022, 18 casi di bambini hanno finito in ospedale di Cristina a causa dell’ingestione di droga. La bimba, residente in provincia di Palermo, è stata accompagnata all’ospedale dalla madre, dopo essersi sentita male durante la visita presso la casa degli zii.

I militari della stazione di Brancaccio stanno indagando sulla vicenda, sentendo i familiari e cercando di ricostruire le responsabilità di quanto accaduto. La sicurezza dei bambini è una priorità assoluta e questo caso dimostra la necessità di una maggiore attenzione e vigilanza sulla presenza di sostanze pericolose all’interno delle abitazioni.

In questo triste episodio, è importante sottolineare l’efficacia del sistema sanitario nel fornire assistenza tempestiva ai bambini che vengono a contatto con sostanze pericolose. La piccola paziente sta recuperando grazie all’intervento rapido e all’eccellente cura dei medici.