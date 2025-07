Incidente a Messina: scooter contro bus in sosta, 72enne in codice rosso

Le condizioni del 72enne coinvolto nell’incidente di ieri mattina su viale Giostra restano gravi, sebbene non sia in pericolo di vita. L’uomo, identificato come Francesco M., guardia giurata in pensione e abitante del rione Ritiro, è ricoverato al Policlinico con prognosi riservata a causa dei molteplici politraumi subiti. Intorno alle 9:30, mentre percorreva in scooter la corsia mare-monte del viale, si sarebbe trovato incastrato tra un camion in transito e un autobus dell’Atm fermo per la breve sosta alla palina.

Secondo le prime ricostruzioni, il 72enne avrebbe urtato lateralmente il mezzo pubblico e, nell’urto, sarebbe stato catapultato nello spazio fra i due veicoli. Fortunatamente non è stato travolto dal camion, circostanza che gli ha probabilmente salvato la vita. Sulla dinamica precisa dell’incidente sono in corso i rilievi della Polizia Municipale, cui spetta chiarire ogni dettaglio.

L’incidente è avvenuto all’altezza della fermata situata nei pressi dell’incrocio con via San Cristoforo. Le polemiche non si sono fatte attendere: il consigliere della circoscrizione, Giovanni Bucalo, ha chiesto lo spostamento della fermata Atm, ritenuta troppo esposta al traffico in un tratto di strada considerato pericoloso. In risposta, Atm ha precisato che, dai sistemi di controllo installati sul bus, “l’autobus era in sosta momentanea per permettere la salita e discesa dei passeggeri” e non ha avuto alcun ruolo attivo nella dinamica del sinistro.

