Incidente a Brolo sulla provinciale 140, muore il 39enne Giuseppe Caruso

Proseguono gli accertamenti sull’incidente stradale costato la vita a Giuseppe Caruso, 39 anni, avvenuto lungo la strada provinciale 140 nel territorio di Brolo. La moglie, 34 anni, rimasta ferita nello scontro, ha fatto rientro nella propria abitazione, dove ha potuto riabbracciare i due figli. Le sue condizioni non destano preoccupazione e la donna ha scelto di non essere ricoverata al Policlinico di Messina, preferendo il ritorno in famiglia.

La notizia ha suscitato profonda partecipazione a Barcellona Pozzo di Gotto, dove la famiglia risiede. Il decesso del 39enne si inserisce in un contesto già segnato da un grave lutto: pochi giorni prima, la coppia aveva perso un figlio di otto mesi. Restano ora due bambini, ai quali la madre dovrà spiegare l’assenza del padre.

Il dolore della comunità è stato espresso anche dal parroco della chiesa di Santa Maria Assunta. “La nostra comunità piange una morte drammatica e si stringe nella preghiera attorno a questa famiglia spezzata”, ha scritto monsignor Santino Colosi, interpretando un sentimento diffuso dopo l’accaduto che ha scosso l’intero comprensorio.

L’incidente si è verificato nel tratto della provinciale che collega Brolo al centro collinare di Sant’Angelo di Brolo, in un’area di competenza del Comune di Piraino. I Carabinieri della Compagnia di Patti sono impegnati nella ricostruzione della dinamica. Secondo una prima ipotesi, una Bmw 320 avrebbe tentato un sorpasso tra una Fiat Bravo ferma a un bivio e il margine della carreggiata, mentre sopraggiungeva la moto Bmw condotta da Caruso, con la moglie a bordo. I due erano diretti a un pranzo con amici, nel tentativo di allontanarsi, per qualche ora, dal dolore recente.

